ORF baut HbbTV-Services aus

Michael Götzhaber und Thomas Prantner, die beiden für Technik und Online verantwortlichen Manager im öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Unternehmen, stellten diese Service-Erweiterungen in Wien vor, die sie als Schritte "im Rahmen unserer Smart-TV-Strategie" bezeichnen, um "unserem Publikum am TV-Gerät im Wohnzimmer möglichs breitgefächerte Zusatzdienste auf HbbTV-Basis zur Verfügung zu stellen".



Im Rahmen dieser Service-Offensive erhielt die via Hbb erreichbare TVthek Optimierungen, um die vorgeschriebene Barrierefreiheit herzustellen. Die so verfügbaren Inhalte erhielten, auf Wunsch einblendbare Untertitel und Transkripte.



Im vierten Quartal sollen, kündigen Götzhaber und Prantner an, das ORF-HbbTV-Angebot um "zwei Apps, eine News-App", für Oktober, und "eine Sport-App", für November geplant, kommen.