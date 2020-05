ORF baut 250 Stellen ab

at // Mit einem rigorosen Sparprogramm will ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz wirtschaftlich das Ruder herum reißen. Das kündigte er in der heutigen Stiftungsrat-Sondersitzung an. Das Sparpaket soll durch straffere Strukturen im Unternehmen, Änderungen im Dienstrecht, der Auslagerung des Rundfunk-Orchesters und der Hausverwaltung sowie durch den natürlichen Abgang und Einsparungen im Personalbereich erzielen. Wrabetz bestätigte, dass der Verlust heuer tatsächlich 100 Millionen Euro ausmachen werde. Erlöse aus dem Kapitalmarkt wird es angesichts der Finanzkrise in diesem Jahr keine geben.