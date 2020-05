ORF bastelt Online-TV

at // Weit gediehen ist das zukünftige ORF Online-TV-Angebot. Das derzeit auch "ORF Online TV" heißt, wie Hubert Nowak, Leiter der Hauptabteilung Redaktion und Produkt-Management in der Online-Direktion, heute Nachmittag in Wien erklärte. Allerdings nicht so heißen wird.Nowak zeigte auch erste Interface-Designs. Dieses Web-TV-Angebot wird 60 Sendungen beinhalten und streng auf öffentlich-rechtliche Inhalte fokussiert sein. Nowak: "Es ist ein Public Value-Angebot, das weltweit zugänglich sein wird." Derzeit wird das Content-Angebot intern in einem auf 200 User beschränkten Beta-Betrieb geführt. Der Launch erfolgt nach Abschluß des derzeit laufenden EU-Prüfverfahrens. atmedia.at