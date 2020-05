ORF 1 gibt´s billiger

at // Mit Verweis auf den angestrebten Jahres-Tausender-Kontakt-Preis (TKP) hat ORF Enterprise die Werbetarife für die beiden Programme ORF 1 und ORF 2 im dritten Quartal angepasst. So werden die Werbeplätze auf ORF 1 über das gesamte zur Verfügung stehende Inventar hinweg im Schnitt um 2,4 Prozent billiger. Diese Korrektur spiegelt auch die Reichweiten-Entwicklung wider. ORF 2 bleibt hingegen stabil. Das durchschnittliche Gesamtpreisniveau steigt um 0,5 Prozent. Die Buchungssaison für das dritte Quartal beginnt am 10. Juni.