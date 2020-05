ORF 1 billiger

at // Der ORF hat die Tausender-Kontakt-Preise für das vierte Quartal fixiert. Dabei kam es zu Anpassungen bei etwa 81 Prozent der Platzierungsmöglichkeiten. Quintessenz ist, dass das Werbeinventar auf ORF 1 insgesamt um rund 1,3 Prozent günstiger wurde und jenes von ORF 2 mit einer minimalen Korrektur von plus 0,1 Prozent verkauft wird. Im vierten Quartal werden darüber hinaus die beiden Werbeblöcke "Frühabend I" um 17.05 und "Frühabend II" um 17.30 Uhr eingeführt. Buchungsbeginn ist am 10. September.