Orange wird Euro 2012-Sponsor

Orange Ball

Die Partnerschaft beschert Kunden in den elf europäischen Orange-Märkten einerseits Produkte und Services, die in Verbindung mit dem Sport-Event stehen wie auch Werbepräsenz vor und während des Turniers.

Andererseits ist Orange auch technischer Partner und liefert, beschränkt auf Polen, Telekommunikationsservices. Die Sponsoring-Partnerschaft erstreckt sich auf die Märkte Österreich, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Slowakei, Polen, Rumänien, Moldawien und Armenien.

In Österreich ist Orange Parnter des SK Rapid und des Österreichischen Fussballbundes.