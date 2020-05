Orange & Wikimedia kooperieren

int // Orange und die Wikimedia Foundation vereinbarten eine langfristige, strategische Partnerschaft. Die beiden Unternehmen werden cogebrandete Channels in Orange´s Mobil- und Online-Portalen einrichten, um die Reichweite der Wikimedia-Inhalte zu erhöhen. Weiters sollen neue Services und Feature rund um den Wikipedia-Content entstehen. In einer ersten Phase werden die gemeinsamen Services in den Märkten Frankreich, UK, Spanien und Polen eingeführt werden. Die weiteren europäischen Orange-Märkte folgen.