Orange launcht Social Media-Hotline

Mit dieser Feedback-Schleife will der Mobilfunker Modernität, Kundennähe, Transparenz und hohe Dienstleistungsbereitschaft vermitteln.



Allerdings hat Orange Service ein Offline-Charakteristikum, das, kurz gesagt, "Öffnungszeiten" sind. Klingt antiquiert. Ist aber so. Orange Service ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 und am Freitag von 9 bis 15:30 Uhr besetzt. Ganz online will Orange dann auch nicht denken. Beispielsweise könnte das Unternehmen die gleichnamige iPhone-App aktualisieren und ausbauen.