atOrange gibt die Minderheitsbeteiligung am Payment-Anbieter paybox auf. Die 16,7 Prozent soll mobilkom austria, Mehrheitsgesellschafter mit 83,3 Prozent, übernehmen. Am Leistungsportfolio von paybox ändert sich nichts. Mit paybox können Parkscheine, Fahrscheine, Lotto- und Wettipps sowie an Automaten bezahlt werden.