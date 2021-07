Oracle übernimmt Maxymiser

Das strategische Marschrichtung der Oracle Marketing Cloud ist, wie Thomas Kurian, President Product Development des Technologie-Konzerns, erklärt, Unternehmen in die Lage zu versetzen, nicht länger raten oder annehmen zu müssen was Konsumenten wollen und diesen stattdessen über alle digitalen Wege und Endgeräte hinweg das zu liefern was sie jeweils benötigen. Es geht dabei aber auch um Marken-Differenzierung bei gleichzeitiger Steigerung von Return-on-Investments und Marken-Loyalität, basierend auf optimiertem Kundenerleben.

Das ist der Hintergrund der erfolgenden Übernahme des Customer-Experience-Analyse-Unternehmens Maxymiser. Oracle will mit dessen Technologie, Marketing-Expertise und Kunden die eigene Marketing Cloud und deren Leistungsfähigkeit stärken sowie ausbauen. Das zu übernehmende Marketing-Services-Unternehmen arbeitet mit Cloud-basierenden Testing-, Personalisierungs- und Multichannel-Optimierungslösun gen und setzt zur Kundenerlebnis-Verbesserung A/B- und Multivariates Testing, Segmentierung, Behavioral Targeting sowie Produktempfehlungen ein. Maxymiser-CEO Tim Brown spricht von der Mission "es Unternehmen zu ermöglichen, Daten so zu nutzen, um systematisch zu testen, zu entdecken und vorauszusagen welche Bedürfnisse Kunden haben und in weitere Folge damit einzigartige und maßgeschneiderte Konsumerlebnisse zu schaffen".