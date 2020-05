Optimistische Dialogmarketer

at // Österreichs Dialogmarketer bewerten ihren Geschäftsverlauf 2009 optimistischer als die deutschen Kollegen. Das zeigt die Österreich-Auswertung des Konjunkturbarometers, dass vom DMVÖ gemeinsam mit dem DDV und dem Schweizer SDV erstellt wurde. So erwarten 14 Prozent der österreichischen Dialogmarketer ein "sehr zufriedenstellendes" und 56,1 Prozent ein "eher zufriedenstellendes" Wirtschaftsjahr 2009. Die Werte der deutschen Unternehmen liegen in den beiden genannten Befragungssegmente bei 2,1 und 50,7 Prozent. Und für die Schweiz werden 11,1 und 60,0 Prozent ausgewiesen. Auch in der Einschätzung der Gesamtmarkt-Entwicklung ist Österreich weitaus positiver gestimmt. In Deutschland macht sich eine Depression bemerkbar. Die Schweizer machen eine atmosphärische Gratwanderung durch, die mit Beginn des zweiten Quartals in eine Deutschland-ähnliche Verstimmung führen kann.