Optimierung ohne Hektik und Aktionismus

de // RTL Group-CEO Gerhard Zeiler stellt sich darauf ein, dass es 2009 "bei uns und unseren Konkurrenten weniger Einnahmen gibt". Er rechnet mit einem "Umsatzminus im Netto-Werbegeschäft in allen Ländern". Und, so Zeiler weiter, es gibt Rabattschlachten und Druck auf die Preise. Die RTL Group wird aber "aus einer Position der Ruhe und der Stärke" und mit einer Cash-Reserve in Höhe von 550 Millionen Euro in das Jahr 2009 gehen. Der Medienkonzern kann darum auch expandieren. Zeiler will mit dem Geld das Produktionsgeschäft weiter ausbauen. "Im kleineren Rahmen wollen wir auch im Online-Bereich wachsen. Wir schauen uns weiterhin in Zentral- und Osteuropa um, und ich schließe nicht aus, dass wir im kleineren Rahmen in Asien investieren", sagt Zeiler im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 5, 1. Februar, Seite 35