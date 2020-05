Opern-Fernsehen aus Wien von sonostream.tv

atSamantha Farber tritt in den Wettbewerb zu ORF und ATV. Die Betreiberin der im Kunstbereich tätigen Agentur sono artists consulting wird künftig Live-Streaming-Übertragungen von Opern-Inszenierungen aus Wien via sonostream.tv anbieten. Große und kleine Inszenierungen will Farber der kunstsinnigen Internet-Weltbevölkerung zur Verfügung stellen.