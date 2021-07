OpenX expandiert in den DACH-Markt

de, at, chOpenX, international tätiger Anbieter von Digital- und Mobile-Advertising-Technologie, lässt sich in München nieder um von dort aus in Deutschland, Österreich und der Schweiz operative tätig zu werden. Das Unternehmen vermarktet Technologie-Services, die, verkürzt dargestellt, die Werbebewirtschaftungspotenziale von digitalen Medien und für werbungtreibende Unternehmen optimieren.