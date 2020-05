Opel wird Maxymiser

Dieser personellen Expansion gehen Maxymiser-Messe-Auftritte in Österreich und der Schweiz zuvor, in deren Rahmen dem Conversion- und Multivariante Testing-Spezialisten Interesse an dessen Leistungen signalisiert wurde.



Opel war ein Jahr Account Executive im Enterprise Marketing Management von IBM Deutschland und davor drei Jahre District Manager von Coremetrics. Opel wurde während dieser Zeit, im Zuge der Coremetrics-Übernahmen durch IBM Mitarbeiter des Konzerns. Davor war er von 2001 bis Juli 2008 in verschiedenen Funktionen für Océ Printing Systems tätig.



