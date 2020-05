OÖ kocht auf LT1 weiter

Die Fortsetzung steht auch in unmittelbarer Relation mit dem Zuschauer-Echo. LT1 "kochte" die Quote des Show-Formats von, wie Dieter Maier, Geschäftsführer und Programmverantwortlicher des Senders bereitwillig erklärt, "von 70.000 auf 143.000 Zuschauer" auf. Was nicht nur Maier und LT1 sondern auch die in die Produktion integrierten Unternehmen Maximarkt und Haka Küchen sowie Projektpartner Genussland Oberösterreich wegen der damit verbundenen Kommunikationswirkung freut. Sie attestieren dem seit 15. Dezember 2012 laufenden Format, dass es deren "Erwartungen bei weitem übertroffen habe".



Das ist wiederum der Auftrag an Moderatorin Nina Kraft ab 14. September 2013 mit regionalen Köchen hinter Herde, Backrohre, Töpfe und Pfannen zu treten und deren kulinarischer Magie auf den Grund zu gehen. Zur anlaufenden zweiten Staffel schloß sich Spitz als Kooperationspartner, der die kommunikative Wirksamkeit von OÖ kocht als nützlich für eigene Marken erkannte, an.



