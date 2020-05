OÖ BezirksRundschau erneuert Werbelinie

Createam entwickelte Stilmittel für die Perzeption und Rezeption der Medienmarke, die in allen Mediakanälen möglichst idente Wirkungskraft entwickeln sollen.



Ob die Werbemittel dann tatsächlich die angepeilten Positionierungsziele der BezirksRundschau erreichen und unterstützen, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Kampagne läuft in diesen Tagen an. Die entwickelten Werbeformate werden auf Plakaten, in Kinos, in regionalen TV-Umfeldern, Printmedien und auf Online-Werbeträgern ihre Wirkung entfalten.