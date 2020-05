Onliner können länger

atOnliner können länger zum IAB Web Ad 2013 einreichen. Auftraggeber, Agenturen und Dienstleister können nun noch bis 18. August 2013 in das Wettbewerbsgeschehen um die besten digitalen Media- und Kreativleistungen in der digitalen Kommunikation einsteigen. Allerdings räumt der Branchenverband IAB Austria darüber hinaus keine Nachfrist mehr ein. Schließlich sollen die besten digitalen Kommunikationsleistungen der vergangenen zwölf Monate auch am 12. September 2013 offiziell und öffentlich ausgezeichnet werden.