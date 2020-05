Onliner des Jahres 2011 gekürt

Wolf ertwitterte sich diese Auszeichnung in der Kategorie Medien. Der ORF-Journalist des Aktuellen Dienstes schart, nach aktuellem Stand, derzeit 41.799 Follower um sich und versorgt diese mit Kurznachrichten aus seinem Journalisten-Alltag.



Lauchart macht das Rennen in der Kategorie Auftraggeber. Sie ist seit 2009 Online- und Social Media-Managerin des MuseumsQuartier Wien.



Frau Zadina, seit 1998 unverzichtbares Mitglied im Wettbewerb der Online-Vermarkter in Österreich, verdiente sich aufgrund ihrer Beständigkeit und Konsequenz im Segment Nutzungs- und Reichweiten-Vermarktung die Auszeichnung. Sie ist seit 2001 Geschäftsführerin von adworx.



Skrivanek ist für die Online-Marketing-Abteilung der in Linz ansässigen Agentur Pulp Media verantwortlich. Der als "Wissensjunkie" titulierte Skrivanek sorgte für die Einrichtung und Etablierung der Facebook-Community Unnützes Wissen, die derzeit 688.445 Fans hat und als weiterhin wachsend gilt. Er verdiente sich die Auszeichnung in der Kategorie Agenturen.



In der zur Onliner-Wahl neu eingeführten Kategorie Tech_e-Commerce geht als erster Gewählter Alexander Stickelberger hervor. Er ist Geschäftsführer von Nous. Das Unternehmen realisiert multimediale, mobile Applikationen für Kunst- und Kulturbetriebe in und außerhalb Österreichs, die unter dem Namen NOUSguide fimieren. Das Unternehmen realisiert auch Apps für Smartphones und Tablet-PCs.



Die Kür der Onliner des Jahres organisiert und veranstaltet Werbeplanung.at.



