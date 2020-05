Online-Werbung auf konstantem Wachstumskurs

Das nominell meiste Werbegeld fließt in das Media-Segment TV. Dieser Anteil am Gesamtmarkt wird von Nielsen mit 61 Prozent beziffert. Während im Mittleren Osten und Afrika die TV-Spendings um 30,1 Prozent von Jänner bis Ende Juni 2012 stiegen, gingen in Europa die TV-Werbegelder um 2,2 Prozent zurück.



Für den gesättigten, europäischen Werbemarkt weist Nielsen ein Internet-Werbewachstum von 11,2 Prozent und den mit Abstand höchsten prozentuellen Zuwachs aller Media-Gattungen aus, wie die untenstehenden Grafik auch zeigt.



Das europäische Online-Marketing-Plus wird darüber hinaus als drittstärkstes Wachstum im Vergleich der Weltregionen ausgewiesen. Der Werbeträger Internet performte im ersten Halbjahr 2012 nur im Mittleren Osten, Afrika und Latein-Amerika besser. Für diese, in zwei Regionen zusammengefassten Märkte weist Nielsen 30,3 Prozent ( MEA) und 20,6 Prozent (LA) Zuwachs aus.