Online-Werbevolumen über 20 Milliarden Euro

Einer von fünf Werbe-Euros fließt in Online-Werbung

Allerdings sind, wie der Verband im Zuge der soeben erfolgten AdEx Bechmark-Präsentation in Barcelona, die Wachstumsszenarien in den einzelnen europäischen Märkten genauso heterogen wie es die makroökonomische Entwicklung zeigt.



Während die Online-Werbemärkte von Russland um 55,5 und von Serbien um 46 Prozent wuchsen, blieben jene von Norwegen und Rumänien mit 5,5 und 4,6 Prozent unter dem europäischen Durchschnittsniveau. Russland ist zum sechstgrößten, europäischen Online-Werbemarkt avanciert und hat zu den fünf führenden Märkten Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande aufgeschlossen.



In den zentral- und osteuropäischen Märkten hat sich ein, im Schnitt, Marktanteil von Online am Gesamtwerbemarkt von 11,8 Prozent im Jahr 2011 etabliert. 2010 betrug dieser Wert 10,1 Prozent. Weiters hat sich etabliert, dass einer von fünf Werbe-Euros in Online-Werbung investiert wird.

Der europäische Online-Markt ist von drei Trends derzeit gekennzeichnet:



Werbungtreibende betrachten Online als Branding Medium. Indiz dafür ist das Wachstum im Video-Bereich. Der Anteil der Video-Formate am gesamten Display-Markt macht mittlerweile 8,2 Prozent aus und liefert weiteres Wachstum. Search liefert dazu nachhaltige und messbare Resultate.



Die Datenflut bringt weiter entwickelte Targeting-Fähigkeiten mit sich, die wiederum die Monetarisierung von Werbe-Inventarien von Werbeträgern verbessern.



Weiters verlagern werbungtreibende Unternehmen ihre Budgets von gesättigten in ungesättigte und wachsenden Märkte. Dieses Umschichten speist die Wachstumsdynamik des europäischen Online-Werbemarkts.