Online-Werbevolumen beträgt 84,8 Milliarden

Die 84,4 Milliarden Dollar verteilen sich, laut GroupM, mit 34,5 Milliarden auf die Marktregion Nordamerika; mit 24,8 Milliarden Dollar auf den asiatisch-pazifischen Markt und mit 21 Milliarden auf Westeuropa.



In der Vorausschau prognostiziert die WPP Group-Agentur-Holding ein Online-Werbespending-Wachstum im Jahr 2012 auf 98,2 Milliarden. Das würde wiederum ein 16-Prozent-Plus gegenüber 2011 und einen Werbemarkt-Anteil von 18,8 Prozent bedeuten. In Nordamerika stiegen in diesem Prognose-Szenaria die digitalen Werbespendings auf 38, im asiatisch-pazifischen Raum auf 31,4 und in Westeuropa auf 23 Milliarden Dollar.



GroupM veröffentliche darüber hinaus Daten zur Entwicklung der Online-Medienzeit. Nach 11 Prozent im Jahr 2006 betrug die Online-Mediennutzung von Konsumenten 2011 19 Prozent an der gesamten Medien-Nutzungszeit.