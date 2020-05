Online-Werbemittel Mati-mathek

MindTake unterscheidet in der Analyse zwischen Basic und Branding.



In der Basic-Analyse werden sechs Flächen - Skyscraper, ContentAd, Superbanner, HalfpageAd, Billboard, Sitebar - der Wirkungsanalyse unterzogen. Das ergab, dass ProSieben.at für Sitebar-, GMX.at für Halfpage, derStandard.at für Billboard-Platzierungen im Auge der Analyse erscheint. Wirtschaftsblatt.at kann in den Flächen-Kategorien ContentAd, Skyscraper und Superbanner punkten.