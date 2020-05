Online-Werbemarkt erreicht 26-Prozent-Anteil

euUm 11,5 Prozent wuchs das europäische Online-Werbevolumen im Jahr 2012. Die Wachstumsdynamik der Media-Gattung resultiert in einem aktuellen Marktanteil am gesamten europäischen Werbemarkt von 25,6 Prozent. Das sind in absoluten Zahlen 24,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2006 betrug dieser Marktanteil 10,3 Prozent und das Volumen 9,4 Milliarden Euro. Diese Dimensionierung und Einordnung des Marktes kommt vom IAB Europe aus dem AdEx Benchmark 2012-Report.