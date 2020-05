Online-Werbedruck steigt überdurchschnittlich

Diese Steigerung des GEMI Austria wird von den Bruttospending-Zuwächsen der Media-Gattungen Online und TV getragen. Der Online-Werbedruck nahm im Februar so zu, dass die Investitionen in einen Fünf-Punkt-Gewinn umgemünzt werden konnten und die Media-Gattung nun bei 138 Punkten fixiert ist.



Die TV-Investments wurden in drei Index-Punkte umgerechnet. Der Wert erreicht nun 283 Punkte und bewegt sich über allen indizierten Media-Gattungen.



Radio setzt den auf 142 Punkten eingeschlagenen Weg fort und verharrt auf diesem Werbedruck-Niveau.