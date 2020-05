Online-Werbedruck folgt der Temperatur-Entwicklung

Der Abstand zwischen GEMI Austria und Gesamtmarkt beläuft sich mittlerweile auf neun Punkte.



Hinter dem indizierten Zuwachs der elektronischen Medien steckt in diesem Monat grundsätzlich die Entwicklung des Online-Werbedrucks, der sich in fünf Plus-Punkten niederschlägt. TV gewinnt zwei Punkte. Radio verharrt auf den im Februar 2013 erreichten 142 Punkten. Der TV-Werbedruck ist weiterhin am höchsten. In der Indizierung steht TV mit einem Wert von 285 Punkten an erster Stelle.