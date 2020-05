Online-Werbebranche reguliert sich selbst

Die Online Behavioural Advertising-Richtlinien (OBA) betrifft "nutzungsbasierte Online-Werbung die über Dritte ausgeliefert wird".



So wird künftig Display-Werbung, die den OBA-Regeln unterworfen ist, mit einem Symbol gekennzeichnet sein, die die Kampagnen-Zielgruppen und -Empfänger darüber informiert. Der Klick auf das Symbol führt zu weiteren Informationen wie etwa auf YourOnlineChoices.eu.



Mit den OBA-Richtlinien soll es zu Einschränkungen bei der Erhebung personenbezogener Daten sowie in der Aussteurung von Werbekampagnen an Kinder kommen.