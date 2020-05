Online-Weihnachtseinkäufe um 330 Euro

atFast zwei Drittel der Online-Nutzer in Österreich beabsichtigen, im angelaufenen Weihnachstgeschäft, ihre Einkäufe auch tatsächlich online abzuwickeln und dabei im Schnitt 330 Euro auszugeben. Nicht immer kaufen wir digitalisierte Konsumenten trotz intensiver Online-Recherchen dann auch direkt bei Angeboten im Netz. Autos werden beispielsweise nicht im Internet gekauft obwohl die Kaufvorentscheidungsphase zu einem guten Teil im Internet erfolgt. Hier ist die ROPO-Diskrepanz - Research Online Purchase Offline am deutlichsten und sind die Conversion-Chancen am geringsten.