Online überschreitet 10-Prozent-Schwelle

Der Werbemarkt-Anteil für Online in Deutschland beträgt damit 11,2 Prozent. 2010 betrug dieser Marktanteil 9,4 Prozent. Damit wäre die 10-Prozent-Schwelle überschritten.



Dieses Stück macht Online zur viertgrößten Media-Disziplin wenn, wie in der Nielsen-Statistik, Print in Zeitungen, General-Interest- und Special-Interest-Magazine aufgegliedert wird. Im Falle eines gebündelten Print-Werbevolumens gehört Online das drittgrößte Werbemarkt-Kuchenstück.