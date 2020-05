Online-Tageszeitungsleser werden mehr

Online-Tageszeitung wird zu Hause gelesen

Die in Menschen umgerechneten 14 Prozent sind eine Million Leser, die die Online-Angebote der Zeitungen komplementär und nicht substituierend einsetzen, wie Spectra dazu anmerkt. Fünf Prozent sind Online-only- und neun Prozent Print-und-Online-Leser.



Die Online-Tageszeitungsleserschaft charakterisiert sich dadurch, dass sie überwiegend männlich, jünger, mittleren Alters und höher gebildet ist. 19 Prozent aller in Österreich lebenden Männer und 10 Prozent aller Frauen sind zu diesen "Online-Tageszeitungslesern" zu zählen.



20 Prozent der 30- bis 49-Jährigen und 14 Prozent der 15- bis 29-Jährigen sind in diesem Mediennutzer-Segment auszumachen. Bei den Menschen die ältere als 50 Jahre sind, macht diese Online-Nutzung derzeit acht Prozent aus.



Die "Tageszeitung im Internet" wird fast ausschließlich zu Hause gelesen, zeigt die Spectra-Statistik. 12 Prozent lesen sie dort. Fünf Prozent am Arbeitsplatz. Drei Prozent lesen Online-Tageszeitungen sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz.



Spectra weist in diesem Zusammenhang hin, dass 25 Prozent der Österreicher täglich Internet-Angebote nutzen und dies das derzeitige Potenzial für die Online-Nutzung von Tageszeitungen ist. Diese ist mit den zuvor genannten 12 Prozent damit fast zur Hälfte ausgeschöpft.

Keine Wirksamkeit für Gesamtreichweite

Die Chancen, über Tablet-PCs zusätzliche Nutzung für die genannte Tageszeitung-Rezeption zu generieren, ist derzeit mässig. Bei einer, laut Spectra, 12-Prozent-Penetration mit derartigen Endgeräten, entfallen zwei Prozent auf das Zeitunglesen per Tablet-PC.



Die Online-Leser-pro-Nummer-Werte von elf durch Spectra erhobenen Kaufzeitungen, umgelegt auf die österreichische Gesamtbevölkerung, liegen zwischen einem und fünf Prozent. Diese Reichweiten wirken sich wiederum nur bedingt auf die Gesamtreichweiten der jeweiligen Titel aus.