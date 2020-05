Online-News-Nutzung überholt Tageszeitungen

usIn den USA hat sich ein Paradigmen-Wechsel vollzogen. Der Nachrichten-Bezug über Online-Medien hat jenen bei Zeitungen überflügelt und ist am Weg zum TV-Nachrichten-Konsum aufzuschließen. Tendenziell wird es hier zur Schließung der derzeit noch bestehenden Lücke zwischen beiden Mediengattungen kommen. Das zeigt der State of the Media 2011-Report des Pew Project for Excellence in Journalism.