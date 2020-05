Online-Kurve zeigt nach oben

Er ist nicht vergleichbar und nicht in Relation zu den Vormonaten zu setzen, da der Wert auf dem jeweils akteullen Stand der ihm zugrunde liegenden Focus-Daten basiert. Davon soll die Freude, dass sich Online und die darin subsummierten Brutto-Werbe-Investition für Display-, Mobile-Marketing und Video-Ads wieder aufwärts bewegen, nicht getrübt werden.



Online ist im April verantwortlich dafür, dass sich der den Werbedruck in den elektronischen, österreichischen Medien reflektierenden GEMI um zwei Punkte höher steigt, 253 Punkte erreicht, und de facto ein Wachstum vermittelt.



Der TV-Werbedruck, der in den Vormonaten konstant stieg, lässt leicht nach. Im April wurde immerhin so viel in TV-Werbung im Markt investiert, dass sich ein Pluspunkt für den Wert daraus ergibt. Mit 266 Punkten gibt das TV-Niveau augenblicklich den GEMI-Horizont vor.



Denn, der alle Media-Gattungen berücksichtigende Gesamtmarkt-Index hält im Berichtsmonat, nach Verlust von einem Punkt, bei 259 Punkten.

Im Radio-Segment lässt die Spending-Lust wieder nach. Der Index-Wert sinkt um einen Punkt auf 135 Punkte.



Dieser Rückgang sowie die nachlassenden Werbedrücke in den Media-Gattungen Print, Außenwerbung und Gelbe Seiten sind letztendlich wiederum für den Verlust von einem Punkt des Gesamtmarktes verantwortlich.



Print verliert einen Punkt und hält mit Anfang Mai bei 247 Punkten. Außenwerbung verliert fünf und sinkt auf 242 Punkte.



Aus der Media-Gattung Kino kommt wieder ein Lebenszeichen mit einem Punkt Zuwachs und einem aktuellen Zwischenstand von 115 Punkte.

Darüber hinaus weist der GEMI Austria noch mediagattung-spezifische Relationen der Focus- und GEMI-Daten zueinander aus.



Die TV-Bruttowerbe-Ausgaben steigen im Monatsvergleich - April 2012 vs. April 2011 - bei Focus um 1,6 und im GEMI um 7,3 Prozent. Für Online stehen sich 105,3 und -1,9 Prozent, für Print -6,5 zu +3,9 Prozent gegenüber.

atmedia.at