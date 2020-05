Online-Helden gesucht!

at // Die von Werbeplanung.at initiierte und durchgeführt Kür der "visionärsten und innovativsten Onliner Österreichs" steht an. In drei Kategorien - Medienmacher, Berater/Kreativer, Marketer - sollen die Besten, Sympathischten, Überzeugendsten ihres Metiers nominiert und gekürt werden. Favoriten können noch unter mail-to:office@werbeplanung.at[office@werbeplanung.at] nominiert werden. Am 13. Jänner beginnt das Online-Voting. Am 26. Februar hat das Land ihre Online-Helden.