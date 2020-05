Online-Handelsumsatz macht acht Prozent aus

deDas Institut für Handelsforschung in Köln errechnete, dass in Deutschland 2012 mittels Online-Handel 33 Milliarden Euro erwirtschaftet wurden. Dieses Volumen entspricht etwa acht Prozent des vorjährigen Einzelhandel-Umsatzes in Deutschland. Allerdings sind einige Retail-Kategorien wie Consumer Electronics oder Mode bereits bei einem Online-Umsatz-Anteil von rund 17 Prozent angelangt. Der FMCG-Bereich liegt dagegen bei 0,8 Prozent. Man ist versucht, angesichts dessen von einem Digital Distribution Divide zu sprechen. Der sich durch die E-Commerce-Durchdringungen mittels Smartphones, Tablets und Multi-Channel-Strategien schließen wird.