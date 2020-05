Online-Händler scheuen noch Mobile

Dieser Zukunftspessimismus, der da einreißt, ändert wenig an den verheißungsvollen Erwartungen, die mit dem laufenden Weihnachstgeschäft verbunden sind. Die Umsatzwachstumserwartungen für die, im Handel wirtschaftlich wichtigste Saison, liegen bei knapp der Hälfte der deutschen Online-Händler bei bis zu 25 Prozent. 15 Prozent gehen von einem Umsatz-Wachstum im Weihnachtsgeschäft von mehr als 25 Prozent aus.



60 Prozent der Anbieter flankieren bis Weihnachten ihre Handelsgeschäfte durch Online-Marketing-Maßnahmen in den Bereichen Suchmaschinen-Marketing, E-Mail-Marketing und Präsenz in Preisvergleichsplattformen. Höchste Umsatz-Wirksamkeit hat, wenig überraschend, Suchmaschinen-Marketing.



Nüchtern oder zweckpessimistisch zeigen sich Online-Anbieter wenn es um M-Commerce-Erfolge geht. Die grundsätzlichen Hausaufgaben wurden erledigt oder stehen auf Prioritätenlisten ganz oben. Mobile Optimierungen von Shops und Verkaufsaktivitäten sollen 2014 auf jeden Fall erfolgen. Bereits erfolgte M-Commerce-Adaptionen sind dem Konkurrenzdruck geschuldet wird argumentiert.



Wirtschaftliche Erfolge erwarten deutsche Online-Händler vom Vertriebskanal Mobile derzeit noch keine, da zunächst das Sammeln an Erfahrungen im Vordergrund ihrer M-Commerce-Aktivitäten stünden als handfeste Umsatzziele.