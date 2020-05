on tour Marketing beteiligt sich an Soulmen.at

Kenn will künftig den "IT-Bereich mit dem Point-of-Sale verknüpfen", denn "bis dato ist ein Bruchteil dieser Möglichkeiten genutzt worden".



on tour Marketing und Soulmen.at wollen, wie Soulmen.at-Geschäftsführer Alex Sailer erklärt, "Kunden aus der Online-Welt zum Point-of-Sale-Erlebnis bringen". Er und Kenn sehen "eine Palette an Möglichkeiten", die der Verwirklichung harren und von Social Sharing-Funktionen bis hin zu Location-Based-Apps reichen.



Das erste gemeinsame Projekt in dieser jungen "Ehe" ist eine iPad-App zu einem Marktbeobachtungstool von on tour Marketing mit dem Händler- und Konsumentenbefragungen durchgeführt werden können.



atmedia.at