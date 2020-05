OMV Tankstellen tanken Social Spirit

Die Pinnwand zeigt, dass das Team ziemlich beschäftigt sein muss, da den Tankstellen-Freunde durchaus mit mehrtägiger Verzögerung geantwortet wird. In Deutschland wurde die Fanpage am 26. September eröffnet und hat 214 Fans. Diese wird von Berger Baader Hermes realisiert.

Zum Auftakt wird eine Promotion anläßlich des "Tage des Kaffees" am 30. September realisiert. In den OMV Tankstellen und den Viva-Shops wird kostenlos Kaffee ausgeschenkt. Die bewirteten Gäste werden eingeladen sich mit den OMV Tankstellen auf Facebook zu befrienden und die Kaffee-Qualität zu bewerten. Diese Freundschaftserklärung wird wiederum mit einem " Viva Kaffee-Gutschein" belohnt. Der steht in einem eigenen Tab bereit. In einem weiteren Tab, der " Viva Kaffee-Tour" betitelt ist, wird verraten in welchen OMV Tankstellen zwei Schauspieler, die in der Serie "Dahoam is Dahoam" des Bayerischen Rundfunks auftreten, Kaffee ausschenken.