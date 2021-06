OMD08: Media Summit

Wiele

Wiele

Kampf um endliches Werbegeld

Ob angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung die Euphorie der letzten Jahre verflogen ist, beantworteten sowohlals auch Englert nüchtern. Englert: "Man kann nicht erwarten, dass Online ständig weiter wächst. Die Spreu trennt sich vom Weizen."macht einen Schritt weiter und konstatiert, dass es inzu viele Vermarkter gibt, eine Konsolidierung notwendig sei und danach die vertraute Wachstumsdynamik zurückkehren könnte.

Ob das Web das nächste Leitmedium sei, wollte das Podium offen lassen. Online kommt bei Springer zwar zuerst jedoch geht es immer um die Stärke der Marke Bild beispielsweise. Da spielt es keine Rolle welches Medium die Marke stärkt. Mehr als Metamedium denn als Leitmedium will Englert Online sehen. Denn nicht immer wollen Medienkonsumenten aktiv sein. Es muss auch Laidback-Medien geben, die noch dazu in kürzester Zeit hohe Reichweite und Emotionalisierung erreichen. Mobiles Internet liefert erst mit dem iPhone und Flatrates denn Push denn sich die Medien-Experten erwarten.

Und quasi das Fundament aller zukünfitger Medien-Entwicklung ist die Messbarkeit. Sowohl Web als auch Mobile werden hier noch nicht ausreichende einheitliche Analyse konzediert. Letztendlich, merkt Wiele an, ist hinter dem "endlichen Werbegeld" ein riesieger Wettbewerb entstanden, denn es so vor zehn Jahren noch nicht gab. Dieser Kampf um das Werbegeld wird die nächsten Jahren prägen.