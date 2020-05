OMD gewinnt Renault-Nissan-Media-Etat

int // OMD gewinnt den eine Milliarde US-Dollar schweren Renault-Nissan-Media-Etat. Die Agentur setzt sich gegen Etathalter Carat durch. Der Media-Etat wird in Europa, im mittleren Osten und in Afrika eingesetzt. Carat betreute den Etat während der vergangenen acht Jahre. Hintergrund dieser Entscheidung: Nissans globaler Media- und Werbeetat wird in der Omnicom Group gebündelt. Die OMD wird für Nissan Medialeistungen in 24 Märkten und für Renault in 30 Märkten einkaufen.