OMD Austria im IAB-Europe-Research-Award-Finale

at, euOMD Austria und meinungsraum.at gehören zum Kreis der Anwärter auf einen IAB Europe Research Award 2013. In diesem Wettbewerb werden beispielgebende Online-Forschungsergebnisse, die sich um Marken und Konsumenten drehen, ausgezeichnet. Die Media-Agentur und das Marktforschungsunternehmen sind mit dem, im März 2013 offiziell gelaunchten Instrument Demographics On Campaign in der Kategorie Audience Measurement nominiert.