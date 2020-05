Olympischer Feuereifer bei Super-Fi

atAuch Super-Fi nahm an den 1. Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck teil. Die Agentur startete in ihrer Kern-Disziplin digitale Kommunikation und war für die Betreuung jener Foren verantwortlich, die die Teilnehmer, die Besucher und alle an dem Event interessierten Peer-Groups benötigten.