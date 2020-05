Olympische Winterspiele begeistern ältere TV-Zuschauer

de, at, chOlympische Winterspiele locken bevorzugt männliche ältere Sportfans der Altersgruppe ab 50 Jahren vor die Fernseh-Schirme. Und hier wieder primär zu den öffentlich-rechtlichen Programmen. Mit dieser Einsicht zur dominierenden Zuschauer-Gruppe der am 7. Februar 2014 in Sotchi beginnenden Sportwettbewerbe wartet Mediaplus Strategic Insights auf.