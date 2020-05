Olympische Winter-Spiele sind ein TV-Event

Die befragten Österreicher interessieren sich an jene in Sochi ausgetragenen Wettbewerbe in Sportdisziplinen, in denen österreichische Athleten zu den Sieganwärtern gehören. Das sind die Ski Alpin- und Skisprung-Bewerbe. Die Sportler, die im Biathlon, der Nordischen Kombination, im Rodeln antreten und durchaus Chancen auf Medaillen haben, begeistern nicht mehr annähernd so viele Österreicher. Alle weiteren Sportarten, in denen heimische Vertreter in die Entscheidungen um Spitzenplätze gehen, können, gewichtet nach den erhobenen Interessen, und überspitzt als Randsport-Arten durchgehen.



Einen kurzfristig positiven Effekt hat die im Rahmen der Olympischen Spiele permanent stattfindendet Sport-Berichterstattung: sie motiviert Medien-Konsumentinnen und -Konsumenten selbst Sport zu treiben und den von ihnen präferierten Wintersport-Aktivitäten nachzugehen.



MindTake befragte hierfür 500 Österreicher.



Die Eröffnungsfeier am 7. Februar 2014 wird in Österreich exklusiv von ATV übertragen: