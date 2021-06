Olympiasieger in Orange

atRennrollstuhl-Weltrekordhalter, - Weltmeister und -Olympiasieger Thomas Geierspichler steht im Mittelpunkt des heute anlaufenden Kampagnen-Flights von Orange. Der Athlet löst die Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner als Testimonial und als Promotor des Claims "Zusammen sind wir mehr" ab. Die Kampagne läuft ab heute im TV, im Hörfunk und in Printmedien. Geierspichler: "Ich hätte nicht gedacht, dass man in einem 40-Sekunden-Film, einem Schicksal wie dem meinen so gerecht werden kann." Orange sponsert Geierspichler 2009 und 2010.