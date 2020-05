Old Spice verwandelt Freaks

usDrei, in den USA würden sie als Freaks gelten, Männer ohne Model-Figuren setzt Wieden + Kennedy zur Körperpflege in ein, möglicherweise, öffentliches Bad. Einer ist mit Old Spice Swagger ausgestattet und dürfte das Duschgel nicht benutzt haben. Als er daran riecht verändert sich die Slacker-Szene in eine berauschende Motorrad-Fahrt inklusive Bären und Braut.