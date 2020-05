Oktober-Fernsehfest

at // Puls 4 legte von September auf Oktober um 0,4 Prozentpunkte Marktanteil zu. Aus 1,8 wurden 2,2 Prozent. Kein anderes Programm konnte im Vormonat ein derartiges Marktanteilswachstum verzeichnen. ORF 2 legt von 13,6 auf 13,8 Prozent zu. ORF 1 gewinnt 0,1 Prozentpunkte und hat 24 Prozent Marktanteil. Der nationale Marktanteil des ORF-Fernsehens lag im Oktober bei 37,8 und im KaSat-Markt bei 35,9 Prozent. Kumuliert liegt ORF-TV derzeit bei 39,4 gesamt und 37,0 Prozent Marktanteil im KaSat-Markt. ATV verliert einen Prozentpunkt und erreichte im Oktober 4,0 Prozent. Austria 9 bleibt seit August konstant auf dem Marktanteilsniveau von 0,7 Prozent. Der stärkste Privatsender in Österreich ist Sat.1 mit 7,2 Prozent und einem Plus von 0,1 Prozentpunkt.