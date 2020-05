Okto eröffnet Oktothek

Derzeit liegen in dem OnDemand-Service die Okto-Inhalte aus den Jahren 2011 und 2010. In den kommenden zwei Jahren wird die Oktothek dann mit den weiteren Sendungen und Formaten des Senders aus den Jahren 2005 bis 2009 aufgefüllt. Sechs Terabyte TV-Daten stellt der sechsjährige Sender dann zur Verfügung.



Der Weg zu den Inhalten führt entweder über eine Schlagwort- oder eine Volltextsuche. Sie bleiben auch ohne Zeitbegrenzung verfügbar.



Abgesehen davon optimierte Okto die Live-Ausstrahlung via Okto.tv. Der Stream steht nun auch im Vollbildmodus und unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem der Nutzer zur Verfügung. Womit, wie Geschäftsführer Christian Jungwirth erklärt, weiter Reichweite gewonnen werden kann. Was jedoch die Erschließung weiterer zusätzlicher Vertriebswege für das Programm nicht obsolet macht.