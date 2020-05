Okto bereitet Wissensmagazin für Kinder vor

Okto.tv bereitet derzeit die Produktion und Einführung der Sendereihe vor, deren erklärtes Ziel es ist, Wissenschaft und Forschung kindgerecht via TV zu vermitteln. Und es wird kein Frontal-Unterricht-Format.



Kinder spielen, wie Okto TV betont, sowohl als Rezipienten als auch als Mitwirkende bei oktologisch! eine Rolle. Sie sind in die Themen-Auswahl jeder Ausgabe, der Realisierung von Außen-Reportagen und in die Moderationen eingebunden.



Die Regie-Arbeit leitet die Filmemacherin Karin Berger. In der Umsetzung von oktologisch! ist die Agentur PlanSinn eingebunden. Für die Magazin-Realisierung erhält Okto TV Unterstützung von der Technologie-Agentur ZIT.



In der Zeit von Anfang November bis Mitte Dezember 2012 werden sechs Ausgaben des Magazins jeweils sonntags um 11:30 Uhr im Programm von Okto zu sehen sein.



atmedia.at