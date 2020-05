at // Jung von Matt/Donau und Media Saturn erhielten Mittwoch Abend in Wien einen goldenen ORF-Werbehahn für den Radiospot "iPod". Die Jury wählte zum besten, regionalen Hörfunkspot den "Weihnachtsspot" der KSR Filmproduktion, der zur Eigenwerbung im Programm von Radio Vorarlberg lief. CCP, Heye und McDonald´s Österreich werden für den "Trompete-Spot" in der Kategorie "Best Use of Music" ausgezeichnet.