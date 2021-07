Bilder des Flüchtlings-Grauens via Facebook

Jetzt aber, und das war zuletzt auch beim Journalistenmord vor laufender Kamera in den USA heftig diskutiert, gibt es diese letzte Schranke des selber Entscheidens nicht mehr: Leichenfotos laufen in die Facebook-Timeline, ob man will oder nicht. Auch Videos fangen automatisch zu spielen an; bevor man reagieren kann, hat man einen Mord oder tote Flüchtlinge gesehen. Das ist eine gänzlich neue Situation – und eine Herausforderung: Denn selbst, wer im übertragenen Sinne nicht wegschaut, muss solche Bilder nicht sehen wollen.